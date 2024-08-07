ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы» по противотанковым ракетам

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена ливанского движения «Хезболлах», который был командиром батальона по запуску противотанковых ракет, во время удара в окрестностях города Джуайя на юге Ливана.
«ВВС Израиля ударили по окрестностям Джуайя на юге Ливана и ликвидировали члена “Хезболлах” Хассана Фарес Джеши, который был командиром батальона по противотанковым ракетам», — отмечается в сообщении в Telegram-канале армии.
Армия добавила, что ранее в среду ВВС Израиля также нанесли удары по военным объектам «Хезболлах» у деревни Айтарун, а также по другим областям на юге Ливана «для ликвидации угрозы».
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.