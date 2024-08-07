Текслер: сложная ситуация с паводком остается только в Миассе

— Важно быть в контакте с каждой семьей, домовладением, чтобы не получилось так, что зима пришла, и ничего сделать не успели. Надо с людьми работать. Нужно организовать такое взаимодействие, чтобы вы контролировали ситуацию по каждому домовладению, — подчеркнул глава региона.