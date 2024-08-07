Текслер: сложная ситуация с паводком остается только в Миассе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 7 августа, провел заседание штаба по ликвидации последствий паводка. По его словам, сложной ситуация сейчас остается только в Миассе. Вода там постепенно убывает, однако в домах она до сих пор остается.
В Миассе продолжает работать группировка сотрудников МЧС. По оценкам чрезвычайного ведомства, заметное снижение уровня воды будет к концу недели. Пока что затопленными остаются более 200 домов. В настоящий момент ведется расчистка русла реки Миасс, чтобы вода уходила быстрее.
На других пострадавших от паводка территориях начали устранять последствия наводнения. Губернатор Алексей Текслер поручил главам этих муниципалитетов максимально ответственно подойти к работе, связанной с предстоящими ремонтами пострадавшего жилья, быть в контакте с людьми, контролировать процесс ремонта домов.
— Важно быть в контакте с каждой семьей, домовладением, чтобы не получилось так, что зима пришла, и ничего сделать не успели. Надо с людьми работать. Нужно организовать такое взаимодействие, чтобы вы контролировали ситуацию по каждому домовладению, — подчеркнул глава региона.
Жители пострадавших от паводка домов продолжают получать единовременную материальную помощь, а также компенсационные выплаты в связи с частичной или полной утратой предметов первой необходимости.