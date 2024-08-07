ФТС задержала на границе заказанную россиянином книгу о Зеленском

Уточняется, что издание заказал 38-летний россиян в Польше. Он оформил посылку как «экспресс-груз». Мужчина рассказал, что коллекционирует печатную литературу и приобрел издание для личного пользования.
«Экспертиза подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Она написана американским журналистом Саймоном Шустером», — передает сообщение пресс-службы ФТС «РИА Новости».
Отмечается, что информация, которая содержится в книге, может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам России и нравственности ее граждан.
Таможенники изъяли книгу, на ее владельца завели административное дело по статье 16.3 КоАП РФ ((«Несоблюдение запретов и ограничений»). Ему грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.
Ранее, 20 марта, хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи пропагандиста Третьего рейха Иозефа Геббельса. Женщина сообщила, что перевозила книгу для личного чтения. О том, что издание запрещено, россиянка не знала. По факту несоблюдения запретов на вывоз товаров таможенники возбудили административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ.