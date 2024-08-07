ФТС задержала на границе заказанную россиянином книгу о Зеленском

Ранее, 20 марта, хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи пропагандиста Третьего рейха Иозефа Геббельса. Женщина сообщила, что перевозила книгу для личного чтения. О том, что издание запрещено, россиянка не знала. По факту несоблюдения запретов на вывоз товаров таможенники возбудили административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ.