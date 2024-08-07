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ФТС задержала на границе заказанную россиянином книгу о Зеленском

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) московского аэропорта «Шереметьево» изъяли 7 августа книгу «Шоумен» о президенте Украины Владимире Зеленском, срок полномочий которого истек 20 мая.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что издание заказал 38-летний россиян в Польше. Он оформил посылку как «экспресс-груз». Мужчина рассказал, что коллекционирует печатную литературу и приобрел издание для личного пользования.

«Экспертиза подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Она написана американским журналистом Саймоном Шустером», — передает сообщение пресс-службы ФТС «РИА Новости».

Отмечается, что информация, которая содержится в книге, может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам России и нравственности ее граждан.

Таможенники изъяли книгу, на ее владельца завели административное дело по статье 16.3 КоАП РФ ((«Несоблюдение запретов и ограничений»). Ему грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

Ранее, 20 марта, хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи пропагандиста Третьего рейха Иозефа Геббельса. Женщина сообщила, что перевозила книгу для личного чтения. О том, что издание запрещено, россиянка не знала. По факту несоблюдения запретов на вывоз товаров таможенники возбудили административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ.

таможня