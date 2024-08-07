Прокуратура: 30-летний белорус изготовил почти 700 кг мефедрона и организовал убийство

Прокуратура Минской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении белоруса 1994 года рождения, выданного Российской Федерацией для привлечения к уголовной ответственности за изготовление около 700 кг пара-метилэфедрона (мефедрона) и организацию убийства.



«В ходе судебного следствия установлено, что белорус 1994 года рождения, действуя в составе организованной группы, занимавшейся незаконным с целью сбыта оборотом особо опасных психотропных веществ, в апреле 2021 года покушался на приобретение и хранение порошкообразного вещества массой 988,18 г, содержащего амфетамин (фенамин), а также не менее 2,5 тыс. таблеток различных цветов, общей массой 1139,91 г, содержащих МДМА, и почти 500 таблеток, общей массой 220,28 г, содержащих метамфетамин и МДМА», — рассказали в прокуратуре.



После получения сведений о местонахождении тайника с запрещенными к обороту веществами обвиняемый выбыл с иным участником организованной группы по полученным координатам на участок местности, расположенный в Крупском районе Минской области, где иное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов, а главный фигурант уголовного дела на автомобиле скрылся с места преступления.



Также установлено, что в последующем он, проживая на территории Российской Федерации, в составе организованной группы в лабораторных условиях занимался незаконным с целью сбыта изготовлением особо опасных психотропных веществ в крупном размере.



«В достоверно неустановленный период времени, но не позднее 17 марта 2022 года, обвиняемый и иные участники организованной группы, из корыстных побуждений, находясь в лаборатории, расположенной в Орехово-Зуевском районе Московской области, используя заранее приобретенные прекурсоры особо опасного психотропного вещества, химические реактивы, лабораторное оборудование и лабораторную посуду, предназначенные для химического синтеза, средства индивидуальной защиты и иные предметы, незаконно с целью сбыта изготовили особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, — пара-метилэфедрон (мефедрон), в сухом и жидком агрегатном состоянии, общей массой не менее 688 349,78 г. Незаконно изготовленный с целью сбыта мефедрона обвиняемый и иные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно хранили в целях последующего совместного незаконного сбыта, поместив его в различные емкости», — отметили в ведомстве.



Преступная деятельность, осуществляемая в нарколаборатории, пресечена правоохранительными органами Российской Федерации в марте 2022 года, однако главный фигурант в тот период времени находился на территории Республики Беларусь, в связи с чем задержан не был.



«Кроме того, установлено, что обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, организовал убийство мужчины 1985 года рождения, гражданина Российской Федерации. В апреле 2022 года исполнители убийства, также граждане Российской Федерации, действуя группой лиц, находясь в одном из частных домов в Борисовском районе, нанесли А. многочисленные телесные повреждения. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии вследствие сдавления шеи. После совершения преступления обвиняемый и исполнители убийства скрылись на территории Российской Федерации, где впоследствии и были задержаны», — отметили в прокуратуре.



В судебном заседании виновным он себя не признал, однако с учетом представленных государственным обвинителем доказательств Минский областной суд признал главного фигуранта уголовного дела виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и по совокупности преступлений назначил ему окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 800 базовых величин (Br32 тыс.).



Приговор в законную силу не вступил.