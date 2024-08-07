Экс-главе донского ЖКХ Андрею Майеру продлено на полгода содержание под стражей

На заседании 7 августа были рассмотрены ходатайства защиты и обвинения. Защита Андрея Майера просила перевести обвиняемого под домашний арест, а гособвинтель — продлить содержание под стражей на шесть месяцев. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя. Таким образом, господин Майер останется в СИЗО до 30 января 2025 года включительно. Предыдущий срок ареста Андрея Майера истекал 10 августа.
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера обвиняют в совершении преступления в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник незаконно инициировал выделение субсидий для благоустройства общественных территорий в Егорлыкском районе, Аксайском районе, городе Новошахтинске, Мясниковском районе, Первомайском районе Ростова-на-Дону, Неклиновском районе, Целинском районе и Матвеево-Курганском районе. По мнению следствия, этим бюджету был нанесен ущерб 289 млн руб. По инкриминируемой фигуранту статье ему грозит более трех лет лишения свободы.
Для Андрея Майера это второе уголовное дело. В начале декабря прошлого года он уже был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями (два эпизода по ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как ранее писал’Ъ-Юг’господину Майеру вменялись финансовые нарушениям при благоустройстве ростовского парка «Вересаево» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Суд, установил, что, занимая пост министра ЖКХ региона, Андрей Майер выделил на работы в парке средства, которые были использованы не по назначению, что нанесло бюджету ущерб в размере 46 млн руб. Спустя полгода после возбуждения уголовного дела к этому обвинению добавился еще один эпизод, связанный с благоустройством парка в Зверево, ущерб по которому составил 43,5 млн руб.