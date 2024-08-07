Экс-главе донского ЖКХ Андрею Майеру продлено на полгода содержание под стражей

Для Андрея Майера это второе уголовное дело. В начале декабря прошлого года он уже был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями (два эпизода по ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как ранее писал’Ъ-Юг’господину Майеру вменялись финансовые нарушениям при благоустройстве ростовского парка «Вересаево» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Суд, установил, что, занимая пост министра ЖКХ региона, Андрей Майер выделил на работы в парке средства, которые были использованы не по назначению, что нанесло бюджету ущерб в размере 46 млн руб. Спустя полгода после возбуждения уголовного дела к этому обвинению добавился еще один эпизод, связанный с благоустройством парка в Зверево, ущерб по которому составил 43,5 млн руб.