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Бывшему главному архитектору Крымска грозит до 12 лет лишения свободы

Бывшему главному архитектору Крымска грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Бывшая начальница управления архитектуры и градостроительства муниципалитета обвиняется в получении взяток. Фигурантка обвиняется в пяти преступлениях по ч. 2, 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, используя свое служебное положение, она вынудила местного бизнесмена, занимавшегося строительством многоквартирных домов, оплатить ей и ее семье отдых в Геленджике в 2019, 2020 и 2022 годах на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 и 2022 года она заставила предпринимателя сделать ей скидку при покупке квартир в строящихся им домах на общую сумму более 500 тысяч рублей за каждую.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани вынесли приговор бывшему начальнику полиции Темрюкского района. Установлено, что, являясь начальником полиции ОМВД России по Темрюкскому району, он получил от бизнесмена взятку в особо крупном размере за беспрепятственный проезд его грузовиков через пост ДПС «Тамань-5» и по территории муниципалитета.