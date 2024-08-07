С замглавы МЧС Кубани требуют взыскать незаконные 120 млн рублей доходов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Генпрокуратура также требует арестовать жилые и нежилые помещения, дома, земельные участки и автомобили господина Симоненко и его семьи.
Чиновник и его семья ранее продали более десяти машин, десять земельных участков и шесть квартир. Они были приобретены на неподтвержденные доходы. Кроме того, Генпрокуратура просит обратить в доход государства девять автомобилей, восемь участков, доли в праве собственности на несколько объектов недвижимости, а также жилой дом, две квартиры и около десяти нежилых помещений.
Всего у господина Симоненко и его родственников нашли 250 млн руб., более 50 объектов недвижимости и более 20 машин, купленных на незаконные доходы. Часть из этого чиновник продал в разные годы.
Сергея Симоненко задержали 31 июля в Краснодаре. Позже его этапировали в Москву. Басманный суд арестовал его.