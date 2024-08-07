С замглавы МЧС Кубани требуют взыскать незаконные 120 млн рублей доходов

Чиновник и его семья ранее продали более десяти машин, десять земельных участков и шесть квартир. Они были приобретены на неподтвержденные доходы. Кроме того, Генпрокуратура просит обратить в доход государства девять автомобилей, восемь участков, доли в праве собственности на несколько объектов недвижимости, а также жилой дом, две квартиры и около десяти нежилых помещений.