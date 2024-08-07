Главврача Челябинского онкоцентра Ростовцева отправили в СИЗО до 6 октября

Меру пресечения избрал 7 августа избрал Тракторозаводский районный суд.
Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев был задержан сотрудниками ФСБ 6 августа.
По информации следствия, с 2021 по 2024 год руководитель медицинского учреждения, используя свои должностные полномочия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с подчиненными, совершил хищение свыше 2,6 млн рублей.
Добавим, что адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте.
Напомним, сегодня меру пресечения в виде запрета определенных действий также избрали начальнику административно-хозяйственной части ЧОКЦОиЯМ Татьяне Вяткиной. Следователь сообщил, что помимо мошенничества ей инкриминируется получение взятки в размере не менее 400 тыс. рублей. Вину она признала полностью.
Эти деньги Вяткина получила, по данным следствия, от рабочего по комплексному обслуживанию онкоцентра Гаика Рафаэляна, которого взяли под стражу на два месяца также сегодня.