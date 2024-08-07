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Удар молнии спровоцировал лесной пожар на горе в Геленджике

Лесной пожар в районе Бобруковой Щели начался 7 августа примерно в 15:00. Задымление в лесу было зафиксировано системой «Лесохранитель». Между тем, очевидцы сообщили, что молния ударила в лесной массив на горе, что и стало причиной возгорания, пишут СМИ.

Источник: соцсети

Оперативно на место выехала лесопожарная бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра. Стоит отметить, что по прибытии пожарные обнаружили, что огонь уже сам собой потух, так как в районе идет дождь. По предварительным данным, площадь пожара составила 0,28 га, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Информацию в том числе подтвердили в пресс-службе мэрии города-курорта в Telegram.

«Возгорание в лесном массиве в районе Бобруковой Щели произошло из-за удара молнии. Оно успешно ликвидировано, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Согласно информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 400 кв. м.

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