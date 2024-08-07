Удар молнии спровоцировал лесной пожар на горе в Геленджике

Оперативно на место выехала лесопожарная бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра. Стоит отметить, что по прибытии пожарные обнаружили, что огонь уже сам собой потух, так как в районе идет дождь. По предварительным данным, площадь пожара составила 0,28 га, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».



Информацию в том числе подтвердили в пресс-службе мэрии города-курорта в Telegram.



«Возгорание в лесном массиве в районе Бобруковой Щели произошло из-за удара молнии. Оно успешно ликвидировано, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.



Согласно информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 400 кв. м.