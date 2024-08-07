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Окна детсадов и школ Севастополя обклеивают защитной пленкой

Она может защитить от взрывной волны и выдерживает серьёзные механические нагрузки.

Источник: правительство Севастополя

В Севастополе продолжается оклейка окон социальных объектов специальной защитной плёнкой, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

«Понятно, что первоочередная задача — безопасность наших детей, поэтому в приоритетном порядке оклейка окон проводится в детских садах, школах и колледжах. Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класса защищённости 4К. Такая прочность обеспечивают защиту от взрывной волны и может выдерживать серьёзные механические нагрузки. По сути, даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на плёнке и не разлетятся, а значит, никакого риска для здоровья не будет», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На данный момент работы выполнили в шести дошкольных учреждениях.