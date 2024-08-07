9 лет тюрьмы за хищение и взятку: осужден председатель Правления НАО

2 августа 2024 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашен приговор в отношении бывшего председателя Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Агабекова О.
Он осужден за хищение денежных средств АО «НК “КазМунайГаз” на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в г. Дубай (ОАЭ), получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге за содействие в регистрации договора купли-продажи углеродных единиц, а также незаконное премирование руководящего состава на общую сумму 8,2 млн тенге.
Агабекову назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор в законную силу не вступил.
По представлению Антикоррупционной службы Вице-Министр экологии и природных ресурсов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.