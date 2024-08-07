Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 лет тюрьмы за хищение и взятку: осужден председатель Правления НАО

Осужден к 9 годам лишения свободы председатель Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», передает DKnews.kz.

2 августа 2024 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашен приговор в отношении бывшего председателя Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Агабекова О.

Он осужден за хищение денежных средств АО «НК “КазМунайГаз” на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в г. Дубай (ОАЭ), получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге за содействие в регистрации договора купли-продажи углеродных единиц, а также незаконное премирование руководящего состава на общую сумму 8,2 млн тенге.

Агабекову назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор в законную силу не вступил.

По представлению Антикоррупционной службы Вице-Министр экологии и природных ресурсов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.