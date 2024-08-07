9 лет тюрьмы за хищение и взятку: осужден председатель Правления НАО

Он осужден за хищение денежных средств АО «НК “КазМунайГаз” на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в г. Дубай (ОАЭ), получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге за содействие в регистрации договора купли-продажи углеродных единиц, а также незаконное премирование руководящего состава на общую сумму 8,2 млн тенге.