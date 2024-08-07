Суд в Слуцке приговорил мужчину к 9 годам колонии за избиение, приведшее к смерти

«В ходе ссоры фигурант нанес не менее 22 ударов руками и ногами по различным частям тела и в область головы мужчины, причинив последнему тяжкие телесные повреждения. Не получив помощи от близких, потерпевший ушел из дома и спустя сутки скончался на одной из улиц города», — добавили в прокуратуре.



Обвиняемый вину признал частично. Он отметил, что нанес не менее четырех ударов, от которых не могла наступить смерть потерпевшего.



Вместе с тем с учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Слуцкого района признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 147 УК. В качестве наказания ему назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.



Приговор в законную силу не вступил, может быть, обжалован и опротестован в апелляционном порядке.