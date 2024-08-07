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Суд в Слуцке приговорил мужчину к 9 годам колонии за избиение, приведшее к смерти

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В суде установили, что в один из дней марта 2024 года между выпившим обвиняемым и 64-летним отцом его сожительницы, который являлся инвалидом второй группы, разгорелся конфликт.

«В ходе ссоры фигурант нанес не менее 22 ударов руками и ногами по различным частям тела и в область головы мужчины, причинив последнему тяжкие телесные повреждения. Не получив помощи от близких, потерпевший ушел из дома и спустя сутки скончался на одной из улиц города», — добавили в прокуратуре.

Обвиняемый вину признал частично. Он отметил, что нанес не менее четырех ударов, от которых не могла наступить смерть потерпевшего.

Вместе с тем с учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Слуцкого района признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 147 УК. В качестве наказания ему назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть, обжалован и опротестован в апелляционном порядке.