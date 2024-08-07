Вытащил с поля боя немало раненых бойцов: в Севастополе простились с погибшим участником СВО

Губернатор рассказал, что в 2024 году Гребенко подписал контракт с Министерством обороны России. После подготовки уроженца Хакасии направили в зону проведения СВО. Там боец участвовал в восстановлении поврежденной техники. Лично и в составе эвакуационного подразделения вытащил с поля боя немало раненых бойцов. Кроме того, военнослужащий искал возможность приютить и накормить местных собак и кошек.