Вытащил с поля боя немало раненых бойцов: в Севастополе простились с погибшим участником СВО

В среду, 7 августа, в Севастополе простились с рядовым Артуром Гребенко, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Гребенко родился и вырос в Хакасии. Он закончил школу и стал автомаляром. В 2021 году сибиряк вместе с семьей переехал в Севастополь. Уроженец Хакасии работал в разных автомастерских.
«Несмотря на то, что нашем городе он пробыл недолго, Артур был большим патриотом Севастополя, говорил, что полюбил город-герой сразу и навсегда», — отметил Развожаев.
Губернатор рассказал, что в 2024 году Гребенко подписал контракт с Министерством обороны России. После подготовки уроженца Хакасии направили в зону проведения СВО. Там боец участвовал в восстановлении поврежденной техники. Лично и в составе эвакуационного подразделения вытащил с поля боя немало раненых бойцов. Кроме того, военнослужащий искал возможность приютить и накормить местных собак и кошек.
«Артур Михайлович Гребенко героически погиб в бою на Ясиноватском направлении. Вечная память воину!», — отметил губернатор.