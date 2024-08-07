Гражданку Молдовы посадили на 16 лет за сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге: Ее любимый албанец попросил ее продать 60 кг кокаина

Гражданка Молдовы и Румынии Мариана Тивалт приговорена в Санкт-Петербурге к 16 годам заключения за попытку сбыта 60 кг кокаина.
В 2021 году ее сожитель, гражданин Албании, поручил нашей соотечественнице сбыт наркотика в Санкт-Петербурге. Он является членом преступной группировки из Италии, которая занимается наркоторговлей в странах ЕС и в РФ.
До вынесения приговора Тивалт отрицала свою вину и утверждала, что приехала в Россию на процедуру ЭКО.
Однако после оглашения приговора раскаялась. Подсудимая заявила, что сожитель обещал «отмазать» ее от тюрьмы в случае ареста, но обманул.