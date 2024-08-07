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США запросили у Украины разъяснения по атаке ВСУ в Курской области

Руководство США просит украинские власти предоставить данные о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 7 августа в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2023

Комментируя атаку, он подчеркнул, что позиция Вашингтона в части применения украинской армией американских вооружений на территории РФ не изменилась.

«Последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получить более полное представление [о ситуации в Курской области]», — сказал Кирби.

Украинские боевики 6 августа атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты.

Минобороны 7 августа проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. В этот же день начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в атаке украинской армии на регион приняли участие не менее 1 тыс. военных ВСУ. Он также заверил президента, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на границу.

Путин в свою очередь назвал произошедшее масштабной провокацией. Он сообщил, что по итогам его разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым даны поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона. Кроме того, президент призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи жителям.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.