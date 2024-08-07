США запросили у Украины разъяснения по атаке ВСУ в Курской области

Минобороны 7 августа проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. В этот же день начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в атаке украинской армии на регион приняли участие не менее 1 тыс. военных ВСУ. Он также заверил президента, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на границу.