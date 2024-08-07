В Ташкентской области скончался мужчина. Он пытался сбежать от сотрудников ОВД, выпрыгнув на ходу из автомобиля

По сообщению пресс-службы прокуратуры Ташкентской области, 26 июля на одной из автомоек после жалоб местных жителей правоохранители задержали пьяного дебошира.
Его посадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в вытрезвитель для медицинского освидетельствования. Однако не согласный со своим задержанием мужчина, сидевший на заднем сиденье, открыл дверь и выпрыгнул на ходу.
У пострадавшего диагностировали ушибы, травму головы, перелом носа и другие телесные повреждения. Также зафиксировали его алкогольное опьянение. Мужчине потребовалось хирургическое вмешательство, его доставили в центральную больницу Бекабадского района. Однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»). Назначена служебная проверка в отношении действий сотрудников ОВД. Расследование находится под контролем прокуратуры области.