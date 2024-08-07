Двухгодовалый ребенок выпал из окна в Восточно-Казахстанской области

За последние недели это не единственный случай выпадения детей из окон в Казахстане. Ранее годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Таразе. Также в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу. Кроме того, в Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок.