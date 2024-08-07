Директора ТОО осудили за крупное мошенничество в Астане

«Е., не имея возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир путём обмана завладел денежными средствами потерпевшей А. на сумму 20 миллионов тенге и распорядился ими по своему усмотрению. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей и свидетеля, аудиозаписью разговоров, WhatsApp* переписками между потерпевшей и подсудимым, где Е. обязуется вернуть деньги», — сообщили в суде.