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«Искандер» уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщило Минобороны, опубликовав видеокадры нанесения удара.

«В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области САУ Krab. Установку ликвидировали барражирующим боеприпасом «Ланцет», когда она находилась на замаскированной огневой позиции.

Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.

Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.