«Искандер» уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области

Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.