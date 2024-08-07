«Искандер» уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области

«В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области САУ Krab. Установку ликвидировали барражирующим боеприпасом «Ланцет», когда она находилась на замаскированной огневой позиции.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.