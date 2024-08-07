Хуситы атаковали два эсминца США и коммерческое судно в Красном море

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. По информации хуситов, с ноября прошлого года они атаковали по меньшей мере 170 связанных с Израилем судов, а также нанесли удары по 72 американским и 12 британским судам.