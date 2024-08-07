Хуситы атаковали два эсминца США и коммерческое судно в Красном море

Как в нем отмечается, хуситы провели «военную операцию против американского эсминца USS Cole в Аденском заливе с использованием ряда беспилотников». Мятежники утверждают, что операция «достигла своей цели». Кроме того, члены «Ансар Аллах» нанесли удар баллистическими ракетами по эсминцу ВМС США USS Laboon, говорится в сообщении.
Также хуситы атаковали контейнеровоз Conship Ono в акватории Красного моря с применением баллистических ракет и беспилотников. Как утверждают в «Ансар Аллах», цель была поражена. Хуситы обстреляли судно якобы из-за того, что компания — владелец контейнеровоза нарушила установленный мятежниками запрет на проход в порты Израиля через воды Красного моря.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. По информации хуситов, с ноября прошлого года они атаковали по меньшей мере 170 связанных с Израилем судов, а также нанесли удары по 72 американским и 12 британским судам.
В марте лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать коммерческие суда, которые будут следовать через Индийский океан в обход мыса Доброй Надежды на юге Африки. Затем хуситы объявили о «четвертом этапе эскалации», пригрозив атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.