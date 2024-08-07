Под удары ВСУ попал Горнальский монастырь под Суджей

С утра 6 августа в Курской области, в районе российско-украинской границы, продолжаются боевые действия. Глава Генштаба России Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено. По его словам, утром 6 августа Курскую область атаковали подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты, еще 200 — ранены. Также российские войска уничтожили 54 единицы техники, включая семь танков, добавил Герасимов.