МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.
В приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка, добавил чиновник. Он подчеркнул, что будет лично координировать работу сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС до улучшения оперативной обстановки. Оперштаб работает круглосуточно, подчеркнул Смирнов.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.