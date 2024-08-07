Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти: в Курской области вводится режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Пресс-служба губернатора Курской области

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.

В приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка, добавил чиновник. Он подчеркнул, что будет лично координировать работу сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС до улучшения оперативной обстановки. Оперштаб работает круглосуточно, подчеркнул Смирнов.

Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.

Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.