Сюжет по Булгакову

Уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого впоследствии стали ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение войск генерал армии Дмитрий Булгаков и еще несколько его предполагаемых сообщников, было возбуждено главным следственным управлением СКР 25 июля 2024 года первоначально в отношении неустановленных лиц. В тот же день утром следователи и оперативники приехали в подмосковный дом экс-военачальника с обыском. После этого господина Булгакова доставили в здание СКР в Техническом переулке в Москве, где ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере либо в составе организованной группы, до десяти лет колонии).
По данным «Ъ», следствие считает, что уже после увольнения из Минобороны в 2022 году Дмитрий Булгаков воспользовался своими «обширными связями», которые у него имелись в военном ведомстве и подведомственных ему организациях.
Узнав в конце декабря 2023 года, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова планирует заключить госконтракт на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного о освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, генерал Булгаков организовал заключение соглашения с ООО «Нева-Балт СПб».
29 декабря 2023 года с компанией был подписан договор на составление техзадания, в рамках которого, как установил СКР, с 29 декабря 2023 года по 13 мая 2024 года были подготовлены документы о выполнении энергосервисных услуг по завышенной стоимости. Генподрядчиком, который должен был оказывать данные услуги, стало АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), заключившее 13 мая 2023 года соглашение с академией. От руководства АО, по версии следствия, скрыли факт завышения стоимости и убедили его в обоснованности расчетов, а также в том, что к выполнению работ в качестве субподрядчика следует привлечь все то же ООО «Нева-Балт СПб». В итоге 26 июня 2023 года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на выполнение энергосберегающих мероприятий стоимостью 250 млн руб., в рамках которого 11 июля перечислило фирме аванс в размере более 49 млн руб. Следствие полагает, что это перечисление было необоснованным.
По версии СКР, господин Булгаков являлся создателем и организатором преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план.
Помимо генерала, по данным следствия, в нее вошли гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Дмитрия Булгакова Геннадий Селезнев. Им также инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данные об аресте двух последних фигурантов, как, впрочем, и об аресте самого Дмитрия Булгакова, который состоялся 25 июля, на сайте Басманного суда Москвы до сих пор отсутствуют.
Адвокаты господина Булгакова Сергей Севрук и Алексей Дудник подтвердили «Ъ», что их клиенту предъявлено обвинение в совершении описанных выше действий, которое тот не признал. «Булгаков не имел никакого отношения к контрактам, которые были заключены почти через два года после его увольнения с должности замминистра обороны, — отметил господин Дудник.— Булгаков также не имел отношения и к составлению документации, которой определялись стоимость и объемы предстоящих в ВМА имени Кирова работ. Эти вопросы с ним не согласовывалась, и он этим не интересовался».
По словам адвокатов, единственная роль их подзащитного в этой истории состояла в том, что он по просьбе своего бывшего одногруппника Селезнева рекомендовал его, как ответственного человека, начальнику академии генерал-лейтенанту медицинской службы Евгению Крюкову. «А что происходило дальше, он не был в курсе», — отметили адвокаты. Они также заявили, что Дмитрий Булгаков на допросе дал показания о том, что никакой материальной выгоды он не получил, а объемы и стоимость работ должны были определяться комиссионно с участием должностных лиц Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и ООО «Нева-Балт СПб».
Адвокаты также особо подчеркнули, что господин Булгаков не имеет никакого отношения к делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,3 млрд руб. в ходе поставок 9 млн некачественных комплектов сухпайков военным, с которым его связал ряд СМИ. В рамках этого дела в СИЗО находятся руководители и совладельцы АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михайленко, Валерия Ковалевич и Эльвира Смирнова. Также по этому делу 6 июня 2024 года был арестован и помещен в СИЗО, где скончался 8 июля 2024 года от сердечного приступа, предприниматель Игорь Котельников. Фигуранты этого дела отрицают факт хищения и настаивают, что в деле речь идет о гражданско-правовых отношениях, а не уголовном преступлении.
«Вероятно, Дмитрия Витальевича будут допрашивать и по этому делу, но, как он сам пояснил в ходе беседы с нами, ни с кем из руководителей и совладельцев Грязинского пищевого комбината он не был знаком и никакого вознаграждения от них не получал», — сказал Алексей Дудник.
Защитники обжаловали решение Басманного суда об аресте господина Булгакова в Мосгорсуде. Они полагают, что суд первой инстанции положил в основу решения формальные доводы о том, что обвиняемый может скрыться или окажет давление на свидетелей, отказав защите в домашнем аресте для фигуранта. «На избрании меры пресечения следствие, в частности, утверждало, что причастность нашего подзащитного к преступлению якобы подтверждается материалами обысков и протоколов допросов свидетелей, которые к тому времени даже не были завершены», — указал господин Дудник. Он отметил, что у его подзащитного, которому в этом году исполнится 70 лет, имеется «набор сердечных, а также неврологических заболеваний», а его «состояние оставляет желать лучшего». Кроме того, адвокаты напомнили о заслугах господина Булгакова, в частности, прошедшего многие горячие точки, в том числе Чечню и Сирию.
Дата слушания в апелляционной инстанции пока не назначена.