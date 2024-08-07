Сюжет по Булгакову

29 декабря 2023 года с компанией был подписан договор на составление техзадания, в рамках которого, как установил СКР, с 29 декабря 2023 года по 13 мая 2024 года были подготовлены документы о выполнении энергосервисных услуг по завышенной стоимости. Генподрядчиком, который должен был оказывать данные услуги, стало АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), заключившее 13 мая 2023 года соглашение с академией. От руководства АО, по версии следствия, скрыли факт завышения стоимости и убедили его в обоснованности расчетов, а также в том, что к выполнению работ в качестве субподрядчика следует привлечь все то же ООО «Нева-Балт СПб». В итоге 26 июня 2023 года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на выполнение энергосберегающих мероприятий стоимостью 250 млн руб., в рамках которого 11 июля перечислило фирме аванс в размере более 49 млн руб. Следствие полагает, что это перечисление было необоснованным.