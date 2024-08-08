Фигурант дела о хищениях в парке «Патриот» отправлен под домашний арест

По его словам, с соответствующим ходатайством в суд обратилось главное военное следственное управление СКР. «По решению суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в его доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сказал собеседник «Ъ». Он уточнил, что ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило «с учетом состояния здоровья» фигуранта.