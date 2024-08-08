Фигурант дела о хищениях в парке «Патриот» отправлен под домашний арест

Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
По его словам, с соответствующим ходатайством в суд обратилось главное военное следственное управление СКР. «По решению суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в его доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сказал собеседник «Ъ». Он уточнил, что ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило «с учетом состояния здоровья» фигуранта.
По данным «Ъ», Владимир Шестеров и директор парка полковник в отставке Вячеслав Ахмедов были задержаны 2 августа. 235-й гарнизонный военный суд на следующий день санкционировал арест господина Ахмедова до 21 сентября. Что касается генерала Шестерова, то медики военного лечебно-диагностического центра пришли к выводу, что он не может содержаться под стражей.
Обоим фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и грозит до десяти лет заключения. В уголовном деле речь идет о хищении господами Ахмедовым, Шестеровым и неустановленными лицами денежных средств, выделенных на развитие и благоустройство парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот».