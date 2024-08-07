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Стала известна предварительная причина гибели военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб в результате удара украинского FPV-дрона.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

«Друзья говорят, что FPV-дрон попал в машину», — пишет Царев.

Позднее политик добавил, что информацию о гибели своего военного корреспондента подтвердил холдинг ВГТРК.

Евгений Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Поддубный — один из наиболее известных российских военных корреспондентов, освещал войны в Сирии, Афганистане и других горячих точках по всему миру, в том числе во время войны в Южной Осетии и начале конфликта на Донбассе в 2014 году.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале заявил, что стало известно о гибели военкора Евгения Поддубного.