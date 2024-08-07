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На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Случай смерти от нового штамма коронавируса FLiRT зафиксирован в Ивано-Франковской области Украины, сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний министерства охраны здоровья Украины (МОЗ) Руслан Савчук.

Источник: © РИА Новости

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 5 августа сообщил, что в стране зарегистрированы первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT.

«В Ивано-Франковской области от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории», — приводит слова Савчука украинский телеканал «Общественное».

По его словам, 80-летняя женщина была госпитализирована с высокой температурой в тяжелом состоянии. После того, как ее состояние стабилизировалось, ее перевели в терапевтическое отделение. Через несколько дней после этого она умерла.

«То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID — 19 унес ее жизнь», — отметил Савчук.

Он отметил, что новый штамм коронавируса в области подтвержден пока только у нее.

Ранее о случаях смерти от нового штамма коронавируса на Украине не сообщалось. По информации украинского издания «Страна», это первый случай.

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