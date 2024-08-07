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NBC: ФБР обыскало дом бывшего разведчика США Риттера

По данным телекомпании, обыск дома проходил в рамках «федерального расследования».

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера. Об этом сообщает местное подразделение телекомпании NBC.

По ее сведениям, обыск дома Риттера в Делмаре (штат Нью-Йорк) проходил в рамках «федерального расследования». Дополнительных деталей не приводится.

Риттер пока не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.