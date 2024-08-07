NBC: ФБР обыскало дом бывшего разведчика США Риттера

По ее сведениям, обыск дома Риттера в Делмаре (штат Нью-Йорк) проходил в рамках «федерального расследования». Дополнительных деталей не приводится.
Риттер пока не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.
По данным телекомпании, обыск дома проходил в рамках «федерального расследования».
По ее сведениям, обыск дома Риттера в Делмаре (штат Нью-Йорк) проходил в рамках «федерального расследования». Дополнительных деталей не приводится.
Риттер пока не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.