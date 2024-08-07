Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу

Военкор несколько часов назад опубликовал в своем Telegram-канале видео из машины, на которой съемочная группа перемещается от точки к точке в Курской области. В этом репортаже он рассказал, что российские войска за сутки уничтожили более пятидесяти единиц бронетехники ВСУ: танки, бронетранспортеры боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей «Казак».