Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — говорится в публикации.
В приемном отделении Курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели Поддубного при атаке дрона ВСУ.
Военкор несколько часов назад опубликовал в своем Telegram-канале видео из машины, на которой съемочная группа перемещается от точки к точке в Курской области. В этом репортаже он рассказал, что российские войска за сутки уничтожили более пятидесяти единиц бронетехники ВСУ: танки, бронетранспортеры боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей «Казак».
По его словам, эти бронеавтомобили в основном использует украинский спецназ. Поддубный также сообщал, что убиты более 250 военнослужащих противника. Он отмечал, что обстановка в области по-прежнему напряженная, боевые действия продолжаются.