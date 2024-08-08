Пять человек пострадало в результате ДТП в Бобруйском районе

Незамедлительно на данное происшествие выехали 3 бригады скорой медицинской помощи г. Бобруйска. В результате ДТП пострадало 5 человек. На месте вызова всем пострадавшим оказана специализированная медицинская помощь.



Все пострадавшие были осмотрены врачами-специалистами УЗ «Бобруйская центральная больница», один из них госпитализирован, 4 отправлены на амбулаторный этап лечения.