Незамедлительно на данное происшествие выехали 3 бригады скорой медицинской помощи г. Бобруйска. В результате ДТП пострадало 5 человек. На месте вызова всем пострадавшим оказана специализированная медицинская помощь.
Все пострадавшие были осмотрены врачами-специалистами УЗ «Бобруйская центральная больница», один из них госпитализирован, 4 отправлены на амбулаторный этап лечения.
Пять человек пострадало в результате ДТП в Бобруйском районе
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе произошло ДТП на трассе Р-31 в результате столкновения 2 легковых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Незамедлительно на данное происшествие выехали 3 бригады скорой медицинской помощи г. Бобруйска. В результате ДТП пострадало 5 человек. На месте вызова всем пострадавшим оказана специализированная медицинская помощь.