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Пять человек пострадало в результате ДТП в Бобруйском районе

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе произошло ДТП на трассе Р-31 в результате столкновения 2 легковых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Незамедлительно на данное происшествие выехали 3 бригады скорой медицинской помощи г. Бобруйска. В результате ДТП пострадало 5 человек. На месте вызова всем пострадавшим оказана специализированная медицинская помощь.

Все пострадавшие были осмотрены врачами-специалистами УЗ «Бобруйская центральная больница», один из них госпитализирован, 4 отправлены на амбулаторный этап лечения.