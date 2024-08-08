Военкор Поддубный получает лечение в реанимации

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли пять жителей Курской области. По данным Минздрава РФ, 31 человек пострадал, в том числе шесть детей. Операция на границе Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу РФ, доложил президенту России начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, в наступлении ВСУ участвовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.