Военкор Поддубный получает лечение в реанимации

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный при поступлении в больницу находился в тяжелом состоянии, сейчас он получает все необходимое лечение. Планируется также организовать телемедицинские консультации с врачами ведущих федеральных центров, говорится в Telegram-канале ВГТРК «Вести» со ссылкой на Минздрав России.
«Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, при поступлении в медучреждение общее состояние военкора оценивалось как тяжелое. «Незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где начата интенсивная терапия. Пациенту выполнены необходимые обследования. Из противошоковой перемещен в реанимационное отделение», — сообщил представитель Минздрава, слова которого приводятся в Telegram-канале.
Ранее в телеграм-канале ВГТРК «Вести» сообщалось, что Поддубный был ранен при атаке украинского дрона в Курской области. Он получил тяжелое ранение.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли пять жителей Курской области. По данным Минздрава РФ, 31 человек пострадал, в том числе шесть детей. Операция на границе Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу РФ, доложил президенту России начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, в наступлении ВСУ участвовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.