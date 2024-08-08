Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Иркутске в ночь на 8 августа 2024 года: последние новости

Туши скота скидывали в мусорные контейнеры в Ленинском районе Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

«Жигули» и японская иномарка врезались «лоб в лоб» в Иркутском районе. Водитель отечественного авто выехал из областного центра по направлению Усть-Ордынска, но возле заправки села Оёк выехал на встречку и влетел в Тойоту Калдину".

По ночам мусорные контейнеры в Ленинском районе Иркутска-2 пополняются тушами мертвого крупного рогатого скота. Трупы оставляли в черных полиэтиленовых пакетах 23 и 30 июля, а также 5 августа.

Стратегически важный объект — мост через реку Снежная в Усольском районе планируют полностью открыть для движения машин 15 сентября. Дорожники работают с опережением плана и первую из полос запустят уже 8 августа.

Красочные муралы появятся на фасадах домов по улице Байкальская в Иркутске. Художественная роспись уже украсила стену одного из жилых домов. Проект был согласован с местными жителями.