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В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

Три предстоящих концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене были отменены. Как сообщил организатор мероприятий Barracuda Music, это произошло из-за сообщений австрийских силовых ведомств о возможном теракте на стадионе, где должна была выступать певица. Концерты должны были пройти 8 и 9 августа.

Источник: AP 2023

«В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — сказано в заявлении организатора на официальном сайте.

7 августа австрийская полиция задержала 19-летнего гражданина Австрии по подозрению в планировании теракта в Вене. По данным правоохранителей, объектом его внимания стал именно концерт Тейлор Свифт на стадионе Эрнста Хаппеля. Полиция также намерена о усилить меры безопасности на всех концертах в столице.