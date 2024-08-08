В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

7 августа австрийская полиция задержала 19-летнего гражданина Австрии по подозрению в планировании теракта в Вене. По данным правоохранителей, объектом его внимания стал именно концерт Тейлор Свифт на стадионе Эрнста Хаппеля. Полиция также намерена о усилить меры безопасности на всех концертах в столице.