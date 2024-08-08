Генерала Булгакова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

Бывшему замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 млн руб. с Военно-медицинской академией им. Кирова в Санкт-Петербурге. Компания провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн руб. Булгаков вину не признает.
Генералу Дмитрию Булгакову, бывшему заместителю министра обороны по тылу, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Газета «Коммерсантъ» рассказала детали уголовного дела о заключении контрактов на проведение энергетического обследования систем освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
По версии Следственного комитета, к выполнению договора на 250 млн руб. военный чиновник привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн руб. ~Булгаков отрицает свою причастность, утверждая, что контракты были заключены после его ухода с должности в сентябре 2022-го~.
Дело о мошенничестве, в котором фигурируют Дмитрий Булгаков и его предполагаемые сообщники, было возбуждено 25 июля 2024 года.
Следствие считает, что после увольнения из Минобороны в 2022 году Булгаков использовал свои связи для организации контракта с завышенными ценами.
В декабре 2023 года генерал Булгаков узнал о планируемом контракте на энергетическое обследование в академии Кирова и организовал его заключение с ООО «Нева-Балт СПб». В декабре того же года был подписан договор на составление технического задания, а с декабря 2023-го по май 2024-го были подготовлены документы на завышенную стоимость услуг. Генподрядчиком стала АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), которая заключила соглашение с академией в мае 2023 года. Через месяц ПСК заключила договор с «Нева-Балт СПб» на 250 млн руб., перечислив аванс в размере 49 млн руб., что следствие считает необоснованным.
СК утверждает, что именно Булгаков организовал преступную группу, в которую входили гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Им также предъявлены обвинения по статье о мошенничестве.
Адвокаты Булгакова, Сергей Севрук и Алексей Дудник, подтвердили, что их клиенту предъявлено обвинение, но он его не признал. По их словам, Булгаков не имел отношения к контрактам, заключенным спустя два года после его ухода с должности замминистра обороны, и не участвовал в составлении документации по проекту. Адвокаты утверждают, что единственная роль Булгакова состояла в рекомендации Селезнева начальнику академии. Сам генерал заявил, что не получил материальной выгоды, а стоимость работ должна была определяться комиссионно.
Также адвокаты подчеркнули, что Булгаков не связан с делом о растрате 1,3 млрд руб. при поставках некачественных сухпайков военным, упомянутым в СМИ.
В этом деле фигурируют другие лица, арестованные и находящиеся в СИЗО, а Булгаков заявил, что не был знаком с руководителями и совладельцами компании, вовлеченной в это дело.
Защитники обжаловали решение Басманного суда об аресте Булгакова, указывая на формальные доводы суда первой инстанции. Они подчеркивают, что у Булгакова, которому в этом году исполнится 70 лет, имеются серьезные заболевания, и состояние здоровья ухудшается. Адвокаты напомнили о заслугах Булгакова, прошедшего многие горячие точки. Дата слушания в апелляционной инстанции пока не назначена.