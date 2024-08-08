Генерала Булгакова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В декабре 2023 года генерал Булгаков узнал о планируемом контракте на энергетическое обследование в академии Кирова и организовал его заключение с ООО «Нева-Балт СПб». В декабре того же года был подписан договор на составление технического задания, а с декабря 2023-го по май 2024-го были подготовлены документы на завышенную стоимость услуг. Генподрядчиком стала АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), которая заключила соглашение с академией в мае 2023 года. Через месяц ПСК заключила договор с «Нева-Балт СПб» на 250 млн руб., перечислив аванс в размере 49 млн руб., что следствие считает необоснованным.