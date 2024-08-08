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«Последние резервы»: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ВСУ, атаковав Курскую область, совершили «обреченную вылазку», на которую уйдут последние резервы, такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Источник: AP 2023

«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — говорится в материале.

Как отметил эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин, Украина решилась на азартную игру с очень высокими ставками, при этом находясь в удручающем положении.

«Надеюсь, Украина имеет четкое представление о целях этой операции», — добавил он.

Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.

Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков..

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.