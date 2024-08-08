Пьяный мужчина ругался с одним, пока его ротвейлер кусал другого: местный житель угрожал натравить пса в разгар конфликта с незнакомцами

4 августа в Иркутской области произошла потасовка. Женщина, которая стала свидетелем конфликта, обратилась в отделение полиции и рассказала, что на мужчину напала собака бойцовской породы. В это же время пьяный хозяин пса находился рядом и не пытался остановить животное. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.