Пьяный мужчина ругался с одним, пока его ротвейлер кусал другого: местный житель угрожал натравить пса в разгар конфликта с незнакомцами

4 августа в Иркутской области произошла потасовка. Женщина, которая стала свидетелем конфликта, обратилась в отделение полиции и рассказала, что на мужчину напала собака бойцовской породы. В это же время пьяный хозяин пса находился рядом и не пытался остановить животное. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Специалисты патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и увидели искусанного мужчину. Неподалеку был владелец пса, который ругался с кем-то другим и грозился натравить ротвейлера. На требование правоохранителей успокоить собаку он никак не отреагировал. В какой-то момент пес накинулся и на второго жителя.
— Работники полиции в соответствии с федеральным законом «о полиции» применили табельное оружие, обезвредив собаку. В результате применения полицейскими оружия никто из людей не пострадал. Одного из покусанных собакой мужчин прибывшие медики госпитализировали, а второму назначили амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в отношении владельца собаки проводится проверка. Решают вопрос о том, насколько он виновен с точки зрения закона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что машина с пятью детьми перевернулась в Тулунском районе.