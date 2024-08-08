В Хабаровском крае жители стали жертвами масштабного мошенничества

Мужчины и женщины в возрасте от 36 до 59 лет также обратились в полицию, после того как получили сообщения в мессенджерах с просьбой о финансовой помощи якобы от родственников и знакомых. Поверив сообщению, они перевели на указанные счета около 260 тысяч рублей. Позже выяснилось, что их аккаунты были взломаны.