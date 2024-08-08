В Хабаровском крае жители стали жертвами масштабного мошенничества

В Комсомольске-на-Амуре жители стали жертвами известных схем мошенников и перевели на их счета около 1 млн 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
31-летний мужчина обратился в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре. Он сообщил, что нашел в Интернете объявление о продаже автомобиля и захотел его купить. Связавшись с продавцом через мессенджер, он обсудил условия сделки и перевел 300 тысяч рублей на указанный счет в качестве частичной оплаты. После этого «продавец» перестал выходить на связь.
Еще с пятью местными жителями, чей возраст варьируется от 20 до 72 лет произошли подобные случаи аферы. Они хотели приобрести различные товары и услуги, такие как садовые растения, мебель, автомобильные запчасти, путешествия и арендовать квартиру, но тоже стали жертвами мошенников, переводя им более 530 тысяч рублей.
Мужчины и женщины в возрасте от 36 до 59 лет также обратились в полицию, после того как получили сообщения в мессенджерах с просьбой о финансовой помощи якобы от родственников и знакомых. Поверив сообщению, они перевели на указанные счета около 260 тысяч рублей. Позже выяснилось, что их аккаунты были взломаны.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
На данный момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этим преступлениям.