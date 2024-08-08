В Красноярске суд рассмотрит дело о контрабанде леса на 650 миллионов рублей

По версии правоохранителей, в 2017—2021 годах группа соучастников незаконно экспортировала более 45 тысяч кубометров древесины. Стоимость контрабанды превысила 650 миллионов рублей, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сибиряк и его подельники не подтвердили законность происхождения товара. В таможенных декларациях содержалась недостоверная информация о производителе лесоматериалов.
Дело лесосибирского бизнесмена направлено в суд Кировского района Красноярска. Расследование в отношении соучастников продолжается.