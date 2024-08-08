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В Уссурийске пресечена попытка переброса запрещенных предметов в СИЗО-2

Сотрудники ГУФСИН обнаружили сотовые телефоны и сим-карту.

Источник: ГУФСИН РФ по Приморскому краю

В Уссурийске задержан мужчина, неудачно пытавшийся перебросить на территорию СИЗО-2 запрещенные предметы. При досмотре сотрудники ГУФСИН обнаружили сотовые телефоны и сим-карту, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

На прилегающей территории СИЗО-2 был задержан гражданин, который пытался перебросить через забор два свертка. В ходе досмотра мужчины сотрудники обнаружили в них три мобильных телефона и сим-карту. Предметы изъяты.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Передача запрещенных предметов на режимную территорию учреждений УИС влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Напомним, исполняющий обязанности прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, генерального директора коммерческой организации и ее супруга. Против них вынесено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения, в крупном размере).