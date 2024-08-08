В Уссурийске пресечена попытка переброса запрещенных предметов в СИЗО-2

Напомним, исполняющий обязанности прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, генерального директора коммерческой организации и ее супруга. Против них вынесено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения, в крупном размере).