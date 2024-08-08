Дело против главного архитектора Уральска передано в суд

Согласно информации из судебного кабинета, помимо 32-летнего Ташенбаева на скамье подсудимых ещё два человека — Асылжан Купбаев и Нурсултан Гатау. Главному архитектору Уральска и Нурсултану Гатау предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Асылжан Купбаев обвиняется в даче взятки. При этом Ташенбаев находится под домашним арестом, Гатау под подпиской о невыезде, а Купбаеву избрана мера пресечения в виде залога.