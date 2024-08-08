Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело против главного архитектора Уральска передано в суд

Главного архитектора Уральска обвиняют в коррупции, уголовное дело будет рассматривать городской суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В апреле этого года стало известно о том, что руководитель отдела архитектуры и градостроительства Уральска Муратбек Ташенбаев подозревается во взяточничестве. Спустя четыре месяца расследование завершено и уголовное дело передано в Уральский городской суд. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Кымбат Хайрушевой.

Согласно информации из судебного кабинета, помимо 32-летнего Ташенбаева на скамье подсудимых ещё два человека — Асылжан Купбаев и Нурсултан Гатау. Главному архитектору Уральска и Нурсултану Гатау предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Асылжан Купбаев обвиняется в даче взятки. При этом Ташенбаев находится под домашним арестом, Гатау под подпиской о невыезде, а Купбаеву избрана мера пресечения в виде залога.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 19 августа.