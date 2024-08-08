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18-летний дроппер осужден в Ангарске

Суд Ангарска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в составе организованной группы, фигурантом по которому проходил 18-летний парень, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе Следкома по Иркутской области, молодой человек был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления:

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года несовершеннолетний житель города Усолья-Сибирского через мессенджер вступил в организованную преступную группу, которая дистанционно совершала мошеннические действия в отношении пенсионеров».

Работали аферисты, курьером к которым устроился на работу ангарчанин, по схеме «ваш родственник виновен в ДТП»:

«Фигурант был в роли курьера и должен был забирать деньги у обманутых граждан. В результате его преступной деятельности пострадали две женщины. Им причинен ущерб на сумму более 200 тысяч рублей», — говорят следователи.

И хотя, пока велось расследование, деньги пенсионеркам вернули, суд приговорил парня к двум с половиной годам условно с испытательным сроком 2,5 года.