Во Владивостоке на детскую площадку рухнула подпорная стена

Минувшей ночью во Владивостоке на детскую площадку обрушилась подпорная стена, сообщает ИА PrimaMedia. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.
Все случилось на Невской, 33. Очевидцы сообщают, что обрушение произошло ночью. По предварительной информации, никто не пострадал. В пресс-службе мэрии корр. ИА PrimaMedia сообщили, что уже знают о проблеме.
«Служба спасателей выезжала, огородили. Участок в собственности. Подробности выясняют», — уточнил собеседник агентства.
ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.
Напомним, в конце июля во Владивостоке приступили к ремонту разрушенной ливнями подпорной стены на Днепровской.