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Во Владивостоке на детскую площадку рухнула подпорная стена

Спасатели огородили место происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

Минувшей ночью во Владивостоке на детскую площадку обрушилась подпорная стена, сообщает ИА PrimaMedia. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Все случилось на Невской, 33. Очевидцы сообщают, что обрушение произошло ночью. По предварительной информации, никто не пострадал. В пресс-службе мэрии корр. ИА PrimaMedia сообщили, что уже знают о проблеме.

«Служба спасателей выезжала, огородили. Участок в собственности. Подробности выясняют», — уточнил собеседник агентства.

ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.

Напомним, в конце июля во Владивостоке приступили к ремонту разрушенной ливнями подпорной стены на Днепровской.