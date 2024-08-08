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В Новосибирске поймали закладчицу с крупной партией наркотиков

Женщину задержали в Калининском районе города.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнюю жительницу Новосибирска, которую подозревают в оборудовании тайников с наркотическими веществами на территории города.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1.

Во время обыска в доме женщины были обнаружены наркотические вещества общей массой 6,5 граммов, три мобильных телефона, четыре банковские карты, электронные весы, изолента и пакеты.

Как оказалось, женщина приобретала большие партии наркотиков через интернет. Затем она делила их на более мелкие и прятала в тайники.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что сейчас сибирячка находится под стражей.

Напомним, что в Новосибирске скорая увезла девочек-квадроберов после нападения спортсменов.