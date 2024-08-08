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«Вести»: Военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят на лечение в Москву

Источник: Российская газета

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который накануне был ранен в Курской области, будет направлен в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

«Получившего ранение военкора Евгения Поддубного направят в московскую клинику», — говорится в публикации.

В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, были проведены все необходимые исследования. Там же Поддубному назначили курс лечения.

Ранее сообщалось, что раненый военкор пришел в сознание и получает все необходимое лечение в областной больнице.

В Следственном комитете РФ заявили, что намерены принять все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на тележурналиста.