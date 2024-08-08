Задержаны цыгане в бегах, устроившие массовую драку из-за девушек в Артеме

В соцсетях очевидцы писали, что конфликт между двумя группами мужчин начался после того, как незнакомцы стали приставать к девушкам, хотя те просили оставить их в покое. Несколько ребят заступились за красавиц, это не понравилось несостоявшимся кавалерам, и завязалась драка. Даже полиция не смогла разогнать разъяренную толпу.