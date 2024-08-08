Задержаны цыгане в бегах, устроившие массовую драку из-за девушек в Артеме

Полицейским удалось задержать предполагаемых участников массовой драки в Артеме. Четверо подозреваемых пытались скрыться в другом городе, их поймали в Лучегорске, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В соцсетях очевидцы писали, что конфликт между двумя группами мужчин начался после того, как незнакомцы стали приставать к девушкам, хотя те просили оставить их в покое. Несколько ребят заступились за красавиц, это не понравилось несостоявшимся кавалерам, и завязалась драка. Даже полиция не смогла разогнать разъяренную толпу.
С заявлениями и сообщениями в органы внутренних дел, а также за медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался. Тем не менее, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело на участников массовой драки в Артеме.
Следователи направили в суд ходатайство о заключении под стражу четверых подозреваемых: Руслана Казаченко, Петра Казаченко, Андрея Федоренко и Николая Федоренко. Изначально в новых медиа появилась информация, что драку затеяли уроженцы центральной Азии, но мужчины представляют этническую группу цыган. На всех участников конфликта заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».