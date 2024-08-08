В Екатеринбурге ребенка госпитализировали после ДТП с грузовиком

В Екатеринбурге вечером 7 августа ребенок попал под колеса грузовой машины. Инцидент произошел в 20:22 на Широкой Речке на перекрестке улиц Ручейной и Суходольской.
Предварительно известно, что водитель Scania выезжал с улицы Ручейной на Суходольскую. Поворачивая направо на зеленый сигнал светофора, грузовик наехал на ребенка — 11-летний мальчик переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.
— В результате ДТП с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи 11-летний мальчик с различными травмами доставлен ДГКБ № 9, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулем грузовика был 43-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 26 лет. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель был трезв. По факту ДТП проводится дознание.