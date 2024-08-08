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В Хабаровске женщина попалась на уловку мошенников с «безопасным счётом»

Хабаровчанка лишилась 230 тысяч рублей после звонка аферистов.

Источник: Freepik

В Хабаровске жительница Центрального района обратилась в полицию с заявлением, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Она рассказала, что ей позвонили с незнакомых номеров и, под предлогом необходимости пройти флюорографию, запросили ее документы.

Затем звонящие сообщили, что якобы произошел взлом ее аккаунта на портале Госуслуг, и что мошенники пытаются перевести деньги с ее банковских счетов. Чтобы предотвратить кражу средств, злоумышленники предложили срочно перевести все её сбережения на «безопасный счёт». Поверив этим словам, женщина перевела 230 тысяч рублей.

«Важно понимать, что понятия “безопасный счёт” в банковской сфере не существует. Когда кто-то просит вас перевести деньги на такой счёт или ячейку, можете быть уверены, что это мошенничество. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ», — сообщила Юлия Прокофьева, представитель управления МВД России по г. Хабаровску.