В Хабаровске женщина попалась на уловку мошенников с «безопасным счётом»

В Хабаровске жительница Центрального района обратилась в полицию с заявлением, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Она рассказала, что ей позвонили с незнакомых номеров и, под предлогом необходимости пройти флюорографию, запросили ее документы.
Затем звонящие сообщили, что якобы произошел взлом ее аккаунта на портале Госуслуг, и что мошенники пытаются перевести деньги с ее банковских счетов. Чтобы предотвратить кражу средств, злоумышленники предложили срочно перевести все её сбережения на «безопасный счёт». Поверив этим словам, женщина перевела 230 тысяч рублей.
«Важно понимать, что понятия “безопасный счёт” в банковской сфере не существует. Когда кто-то просит вас перевести деньги на такой счёт или ячейку, можете быть уверены, что это мошенничество. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ», — сообщила Юлия Прокофьева, представитель управления МВД России по г. Хабаровску.