В Хабаровске женщина попалась на уловку мошенников с «безопасным счётом»

«Важно понимать, что понятия “безопасный счёт” в банковской сфере не существует. Когда кто-то просит вас перевести деньги на такой счёт или ячейку, можете быть уверены, что это мошенничество. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ», — сообщила Юлия Прокофьева, представитель управления МВД России по г. Хабаровску.