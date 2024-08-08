Не вернулся со встречи. Вскрылись подробности исчезновения молодого отца

О произошедшем в Кудымкаре весной рассказало издание «КП-Пермь» со ссылкой на девушку Влада. Как выяснилось, в начале апреля молодой человек участвовал в драке в одном из кудымкарских кафе. Он пришёл туда, чтобы уладить конфликт со своим знакомым, которому кто-то сказал, что Влад опрокинул один из принадлежащих знакомому автоматов с игрушками. Влад хотел убедить владельца автомата, что невиновен, но тот не стал слушать и сразу открыл стрельбу из травматического пистолета. Завязалась драка, в которой приняли участие и друзья владельца оружия.