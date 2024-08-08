Не вернулся со встречи. Вскрылись подробности исчезновения молодого отца

Такие объявления о розыске всегда особенно привлекают внимание: пропал молодой высокий и красивый парень с необычными татуировками. Вскоре выяснилось, что обстоятельства его пропажи весьма драматичны, как, впрочем, и обстоятельства его жизни. Perm.aif.ru поговорил с тётей и сестрой 20-летнего Владислава Мизёва, которого волонтёры, следователи и полицейские Пермского края ищут уже третий месяц, а также с матерью его ребёнка. Подробности — в материале сайта.
«Может, где-то в Кудымкаре ходит»
Информация о пропаже молодого человека появилась в соцсетях 7 июня. Его сестра Екатерина написала в местном паблике, что Мизёв Владислав Владимирович должен был 3 июня ехать из Кудымкара в Карагай, но бесследно исчез.
«Может, кто-то видел? Может, где-то в Кудымкаре ходит», — предполагала девушка.
В качестве примет она указала рост Владислава (185−190 см), русые волосы, карие глаза и татуировки: слова «Габриэлла» и «КЛЕН» на левой руке и множество других мелких тату.
В Карагай молодой человек должен был ехать к сестре: как рассказала Екатерина perm.aif.ru, они с братом договорились, что он приедет к ней вечером 3 июня — на автобусе или попутке. Навещал он её нередко, и раньше проблем в дороге у него не возникало.
Из Юсьвинского округа, где живёт Владислав, добираться до Карагая в любом случае нужно через Кудымкар — но кроме пересадки в столице Коми округа у него были и другие дела.
Разборки в Кудымкаре
Через полтора месяца поисков Владислава стали известны обстоятельства его исчезновения. Оказалось, что перед отъездом из Кудымкара он должен был встретиться со знакомым, с которым в апреле у него был серьёзный конфликт — дошло до драки со стрельбой.
О произошедшем в Кудымкаре весной рассказало издание «КП-Пермь» со ссылкой на девушку Влада. Как выяснилось, в начале апреля молодой человек участвовал в драке в одном из кудымкарских кафе. Он пришёл туда, чтобы уладить конфликт со своим знакомым, которому кто-то сказал, что Влад опрокинул один из принадлежащих знакомому автоматов с игрушками. Влад хотел убедить владельца автомата, что невиновен, но тот не стал слушать и сразу открыл стрельбу из травматического пистолета. Завязалась драка, в которой приняли участие и друзья владельца оружия.
Очевидец рассказал «КП-Пермь», что Владислава жестоко избили: он несколько раз терял сознание, поднимался и снова получал удары. Расправа продолжалась 20 минут, затем молодого человека вытащили из кафе на улицу и оставили в покое.
Тётя Владислава, Елена, в разговоре с perm.aif.ru подтвердила, что об этих событиях ей рассказывали знакомые, живущие в Кудымкаре.
«Я не могу подробностей рассказать, так как меня не было там, и я лично этого не видела — но есть видеокамеры, на которых всё очень хорошо видно, — отметила Елена. — И эти записи должны быть в отделе полиции».
«КП-Пермь» сообщает, что после избиения Влада на скорой отвезли в больницу, где его прооперировали и достали несколько пуль. Perm.aif.ru не удалось подтвердить информацию об оказанной Владиславу медицинской помощи: в краевом Минздраве объяснили, что такие данные нельзя разглашать без согласия самого пациента.
«Если не буду брать трубку — меня нет в живых»
Врачи вызвали полицию, в МВД возбудили уголовное дело. Знакомый стал настаивать, чтобы Влад забрал заявление.
Его девушка рассказала «КП-Пермь», что 3 июня перед поездкой в Карагай Владислав собирался встретиться в Кудымкаре с тем самым знакомым: ему нужно было поставить какие-то подписи.
«Где и какие подписи, я точно не знаю, так как случайно слышала их разговор по телефону», — приводит издание слова девушки.
Перед тем, как сесть в автобус до Кудымкара, парень сказал ей: «Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Взволнованная из-за этих слов девушка позвонила Владу в 18:15 — в этот момент он подходил к дому знакомого, и попросил перезвонить ему через час.
В назначенное время его телефон оказался недоступен, но в 20:50 молодой человек сам отправил ей видеосообщение: «Набери меня срочно». Она позвонила через 10 минут — но он вновь был недоступен. В 22:05 он ненадолго появился в сети, но затем вновь исчез.
С тех пор о нём ничего не известно.
Брат и сестра
Сестре Влад про свои кудымкарские проблемы не рассказывал — о том, что весной брата избили, Екатерина узнала только после его исчезновения.
«Он знает, что я очень переживаю за него, и, наверное, поэтому не стал говорить», — предположила она в разговоре с корреспондентом perm.aif.ru.
Строго говоря, Екатерина — не родная сестра Влада: они вместе выросли в детском доме и стали называть друг друга братом и сестрой. Мама, его ближайший кровный родственник, жива, но, по словам Екатерины, ведёт не самый здоровый образ жизни.
У Владислава есть и ещё один очень близкий родственник — двухлетний сын Рома. Корреспондент perm.aif.ru поговорил с мамой Ромы Габриэллой (как нетрудно догадаться, именно ей посвящена одна из татуировок Владислава).
«Мы как будто знали, что у нас будет мальчик»
«Познакомились мы с Владом летом в 21-м году, в больнице в Краснокамске вместе лежали. Начали мы с ним общаться потому, что узнали, что мы с одной стороны: он с Юсьвы, а я с Юрлы. Оказалось, что у нас есть общие знакомые — так и завертелось наше общение», — вспоминает Габриэлла.
Ребята начали встречаться, Влад часто приезжал к девушке в Юрлу. Вскоре влюблённые решили жить вместе, а затем и завести ребёнка.
«На протяжении всей беременности Влад ухаживал за мной, был всегда рядом, из-за меня прогуливал учёбу — в общем, с трепетом и теплом относился ко мне. Пока я была в положении, мы решили что назовём нашего ребёнка Рома, потому что мы как будто изначально знали, что у нас будет мальчик», — рассказывает Габриэлла perm.aif.ru.
Рома родился летом 2022-го. По словам девушки, Владислав никогда не отлынивал от родительских обязанностей: во всём помогал ей, всегда был рядом и к сыну относился с нежностью.
Что такое «КЛЕН»
В феврале 2023-го в отношениях пары появился разлад: ругань и ссоры. В апреле Влад и Габриэлла разошлись.
«Мы приняли решение расстаться. Расстались мы более-менее хорошо, не врагами, — подчеркивает девушка. — Мы ездили к нему в гости, он к нам, всё было хорошо».
В какой-то момент Владислав рассказал Габриэлле, что начал встречаться с другой — и отношения сошли на нет. К апрелю 2024-го, когда Влада избили в Кудымкаре, они уже не общались, и об этой ситуации Габриэлла узнала лишь после его исчезновения в июне. Как и остальные друзья и знакомые пропавшего, она по мере сил содействует в поисках и надеется, что получится его найти.
«Он очень творческий, тёплый, светлый, нежный, любвеобильный, добрый, справедливый, добросовестный, ответственный. У него очень хороший характер: он очень мягкий, он очень ранимый. Но если он долго терпит — он может вспылить», — говорит Габриэлла.
Девушка рассказала о значении ещё одного тату Влада — «КЛЕН» на пальцах левой руки: это означает «клянусь любить её навеки». По словам его сестры Екатерины, эту татуировку брат набил себе сам.
Два месяца спустя
Влада ищут не только близкие и волонтёры-поисковики, но и правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело. 5 августа доклад о ситуации с исчезновением Влада Мизёва потребовал глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По словам Елены, тёти Владислава, которая регулярно узнаёт у полицейских о ходе расследования, хороших новостей пока нет. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспондента perm.aif.ru заверили, что поиски молодого человека продолжаются.
«Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, полиция занимается и расследованием избиения Владислава в Кудымкаре. Дело возбудили по статье 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». В краевой полиции perm.aif.ru сообщили, что по этому делу продолжается дознание.