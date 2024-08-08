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Водолазы нашли тело утонувшего парня на Амурской протоке в Хабаровске

Сообщение о происшествии поступило 6 августа.

Источник: МЧС РФ

Поисковые работы на Амурской протоке в районе переулка Мельничный в Хабаровске завершены. 7 августа водолазы МЧС искали 18-летнего парня, который, предположительно, утонул при купании в запрещенном месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сообщение о происшествии поступило вечером 6 августа. Очевидцы обнаружили на берегу вещи 18-летнего парня. Самостоятельные поиски результата не принесли. Спасатели прибыли на место и до темноты обследовали около двух километров береговой линии и акватории.

«Вчера после четырех спусков тело было найдено на глубине трех метров. Спасатели доставили его на берег и передали полиции», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поиск осложнялся сильным течением, нулевой видимостью и строительным мусором на дне.

несчастный случай