Водолазы нашли тело утонувшего парня на Амурской протоке в Хабаровске

Поисковые работы на Амурской протоке в районе переулка Мельничный в Хабаровске завершены. 7 августа водолазы МЧС искали 18-летнего парня, который, предположительно, утонул при купании в запрещенном месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сообщение о происшествии поступило вечером 6 августа. Очевидцы обнаружили на берегу вещи 18-летнего парня. Самостоятельные поиски результата не принесли. Спасатели прибыли на место и до темноты обследовали около двух километров береговой линии и акватории.
«Вчера после четырех спусков тело было найдено на глубине трех метров. Спасатели доставили его на берег и передали полиции», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Поиск осложнялся сильным течением, нулевой видимостью и строительным мусором на дне.