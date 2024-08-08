Водолазы нашли тело утонувшего парня на Амурской протоке в Хабаровске

Сообщение о происшествии поступило вечером 6 августа. Очевидцы обнаружили на берегу вещи 18-летнего парня. Самостоятельные поиски результата не принесли. Спасатели прибыли на место и до темноты обследовали около двух километров береговой линии и акватории.