Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оглашен приговор семейной паре из Челябинской области, загубившей ребенка ради пьяных посиделок

Оглашен приговор семейной паре из Челябинской области, загубившей ребенка ради пьяных посиделок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про историю в Сатке. На скамье подсудимых оказались ранее судимая местная жительница и не имевший проблем с законом ее сожитель.

Из приговора следует, что из совместный ребенок 2023 года почувствовал недомогание. Педиатр определил инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Родителям была предложена госпитализация.

«Не желая обременять себя заботами и нарушать привычный уклад жизни, они совместно приняли решение об отказе от госпитализации. Свое решение мать заверила подписью в медицинской карте ребенка, отец ее поддержал. Педиатром были выписаны препараты для лечения, но их пара не получила и должного лечения ребенку не оказала. Вернувшись домой, супруги стали употреблять алкогольные напитки. В результате небрежного отношения к исполнению родительских обязанностей ребенок скончался», — говорится в комментарии Саткинского горсуда.

Обоих признали виновными по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По ходатайству подсудимых, полностью признавших вину, дело в суде рассматривалось в особом (сокращенном) порядке. Женщине дали год условного лишения свободы, мужчине определено наказание в виде ограничения свободы на тот же период.

Приговор вступил в законную силу.