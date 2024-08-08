Оглашен приговор семейной паре из Челябинской области, загубившей ребенка ради пьяных посиделок

«Не желая обременять себя заботами и нарушать привычный уклад жизни, они совместно приняли решение об отказе от госпитализации. Свое решение мать заверила подписью в медицинской карте ребенка, отец ее поддержал. Педиатром были выписаны препараты для лечения, но их пара не получила и должного лечения ребенку не оказала. Вернувшись домой, супруги стали употреблять алкогольные напитки. В результате небрежного отношения к исполнению родительских обязанностей ребенок скончался», — говорится в комментарии Саткинского горсуда.