Оглашен приговор семейной паре из Челябинской области, загубившей ребенка ради пьяных посиделок

Речь идет про историю в Сатке. На скамье подсудимых оказались ранее судимая местная жительница и не имевший проблем с законом ее сожитель.
Из приговора следует, что из совместный ребенок 2023 года почувствовал недомогание. Педиатр определил инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Родителям была предложена госпитализация.
«Не желая обременять себя заботами и нарушать привычный уклад жизни, они совместно приняли решение об отказе от госпитализации. Свое решение мать заверила подписью в медицинской карте ребенка, отец ее поддержал. Педиатром были выписаны препараты для лечения, но их пара не получила и должного лечения ребенку не оказала. Вернувшись домой, супруги стали употреблять алкогольные напитки. В результате небрежного отношения к исполнению родительских обязанностей ребенок скончался», — говорится в комментарии Саткинского горсуда.
Обоих признали виновными по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По ходатайству подсудимых, полностью признавших вину, дело в суде рассматривалось в особом (сокращенном) порядке. Женщине дали год условного лишения свободы, мужчине определено наказание в виде ограничения свободы на тот же период.
Приговор вступил в законную силу.