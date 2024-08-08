13-летний мальчик погиб при пожаре в бане в Челябинской области

13-летний подросток погиб в загоревшейся бане в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в Миассе. Трое школьников 12−13 лет отдыхали на берегу Чернореченского разреза, когда баня с мансардой загорелась. По данным ведомства, взрослых в момент происшествия рядом не было.
Двое подростков успели выбежать на улицу, третьему это не удалось. Тело ребёнка обнаружили при тушении возле выхода из помещения.
Уточняется, что пожар на площади 32 квадратных метра тушили 11 специалистов и три единицы техники. На месте происшествия работает испытательная лаборатория, а также психолог от МЧС.